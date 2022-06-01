Хватит на нужды учреждения и горожан: В Николаеве в больнице №1 установили систему очистки воды

В николаевской городской больнице №1 установили систему очистки воды. Чтобы реализовать проект, специалисты сделали на территории учреждения скважину необходимой глубины и смонтировали систему очистки для технической и питьевой воды.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Мощность систем позволяет обеспечить питьевой водой все нужды больницы, в том числе отделение гемодиализа. Ее также могут набирать живущие рядом николаевцы.

«Вместе с партнерами мы начали устанавливать систему очистки воды на социальных объектах. Их установят на 14 таких объектах. Согласно поручению городского головы, каждая такая система очистки должна быть защищена от морозов. Ведь город должен быть готов обеспечить социальные объекты и николаевцев питьевой водой и в зимний период», – сообщил первый вице-мэр Виталий Луков.

Виталий Луков поблагодарил наших партнеров за помощь в такой непростой для нас период.

Проект реализован при финансовом содействии и организационной поддержке БФ Soborna Ukraine, БФ CEO Club, Ukraine-Hilfe Berlin eV (Юкрейн Хильфе Берлин), ГО SaveDnipro.