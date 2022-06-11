Компания «Rolls-Royce» передала Украине два сверхмощных дизель-генератора – один из них будет работать в Николаевской облбольнице

Всемирно известный производитель генераторов и моторов, компания «Rolls-Royce», передала Министерству здравоохранения два сверхмощных дизель-генератора, один из которых уже доставлен в Николаевскую областную больницу.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

– Мы знаем случаи, когда наличие генератора в больнице было определяющим условием для спасения жизней. Это, к сожалению, свежие примеры, связанные с системными обстрелами российскими военными наших больниц. Подключенный генератор позволяет не прекращать работу заведения и может поддерживать его жизнедеятельность в автономном режиме не один день. Эти приехавшие к нам генераторы способны обеспечивать работу не только одного здания, но и всех корпусов, если это большая областная больница. Мы благодарны компании за помощь и поддержку наших пациентов в это сложное время, – прокомментировал заместитель министра Богдан Боруховский.

По словам замминистра, генераторы уже распределены и отправлены в заведения здравоохранения. Один из них уже доставлен в Киевскую областную больницу, другой будет обеспечивать работу заведения в экстренных ситуациях в Николаеве.

- Наша больница базовая, здесь получают помощь как люди с критическими заболеваниями, так и раненые, поэтому получение такого современного оборудования - это большая помощь в нашем труде. Врачи смогут оказывать непрерывную неотложную помощь всем пациентам даже в случае повреждения электрических сетей, - прокомментировал Петр Рымарь, главный врач Николаевской областной больницы.

К слову, Николаевская областная больница имеет три лечебных корпуса общей площадью более 20 тыс. м². Сегодня заведение принимает не только людей, пострадавших от атак оккупнатов на Николаевщину, но и раненых из ближайших зон боевых действий, которые разворачиваются в соседних с Николаевской областях.