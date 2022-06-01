Украину посетил глава Минздрава Германии – во время визита в одну из больниц Львова он застрял в лифте

10 июня по приглашению министра здравоохранения Виктора Ляшко Украину посетил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.

Этот визит является продолжением партнерского сотрудничества между министерствами здравоохранения Украины и Германии, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

При полномасштабном вторжении российской федерации в Украину правительство Германии поддерживает украинских медиков путем предоставления гуманитарной помощи в виде лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования. При необходимости немецкие медики готовы приехать в Украину на помощь. По словам Карла Лаутербаха, на специальном портале Германии уже зарегистрировалось 2000 врачей, выразивших приехать в Украину для оказания медицинской помощи раненым украинцам.

– Во время одной из онлайн-встреч мы с министром здравоохранения Германии Карлом Лаутербахом обсудили возможность помощи нам со стороны Германии в развитии национального ожогового центра, который мы открыли на базе одной из львовских больниц. И сегодняшний визит является продолжением этого разговора, поскольку цель приезда моего коллеги заключалась в более детальном ознакомлении с концептом центра, подходами к лечению и необходимыми потребностями заведения», — прокомментировал визит министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Во время визита министры приняли участие в презентации идеи строительства во Львове реабилитационного центра «Несломные», посетили раненых украинцев, эвакуированных во львовские больницы из населенных пунктов, которые целенаправленно обстреливают россияне.

Также министры посетили симуляционный центр Львовского медицинского университета и договорились о дальнейшем обмене учебными программами и подписании меморандумов о сотрудничестве с медицинскими университетами Германии.

Отдельно министры обсудили вопросы привлечения инвестиций в Украину для послевоенного восстановления системы здравоохранения, возможности локализации протезного производства, поддержку Украины на евроинтеграционном пути, глобальные вызовы современности для систем здравоохранения и потенциальные инновационные технологии, которые уже в ближайшее время могут стать доступными в диагностике и лечении болезней.

Стоит отметить, что с министром во время визита произошел курьезный случай – он ненадолго застрял в лифте вместе со своим украинским коллегой Виктором Ляшко. Об этом Лаутербах сообщил в Twitter.