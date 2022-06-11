Около полсотни жителей оккупированных Мелитополя и Херсона захотели получить российский паспорт - в основном это коллаборанты

В Мелитополе и Херсоне российские паспорта получили лишь около 50 человек.
Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
«В Херсоне российский паспорт захотели получить только 23 человека. В основном это местные коллаборанты. В Мелитополе Запорожской области паспорта получили 30 человек», - констатировал он.
По словам Братчука, эта статистика показывает, что украинцы не воспринимают эту «туалетную бумагу» под названием «российский паспорт» и ждут возвращения украинской власти».
Ранее сообщалось, что оккупанты планировали выдавать жителям Киевщины паспорта СССР.