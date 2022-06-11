Спасатели Николаевщины напомнили жителям области правила поведения на водных объектах

Спасатели Николаевской области продолжают напоминать людям правила поведения на водных объектах. Цель проведения таких отработок - напомнить жителям области основные правила безопасного отдыха на воде и о запрете купаться в необорудованных местах.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

– Вода не терпит безответственности! Поэтому в воду нельзя забегать с разбега, а особенно после длительного пребывания на солнце – отмечали спасатели.

Отдыхающим с детьми обращали внимание, что малышей нельзя оставлять одних без присмотра даже на короткое время.

Также на городском пляже города Южноукраинска местные спасатели оттачивали навыки спасения людей на воде. С помощью спасательного оборудования отработали разные способы оказания помощи тонущему человеку.

Сотрудники Службы спасения подчеркнули, что в условиях войны во время отдыха у водоема также можно встретить боеприпас, и дали подробную инструкцию, как нужно вести себя при обнаружении взрывоопасных предметов.

В память о встрече специалисты Службы спасения оставили информационные листовки с правилами безопасности и экстренного номера «101».