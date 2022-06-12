В Киеве пройдет акция «Последний день России»

Фото иллюстрационное В воскресенье, 12 июня, в 12:06 в Киеве возле здания бывшего российского посольства на Воздухофлотском проспекте, 27, будет проведена акция «Последний день России».

Об этом сообщается на странице мероприятия.

Акция приурочена к дате, которую в государстве-агрессоре отмечают как День России. Организаторы приглашают киевлян присоединяться к мероприятию и приносить с собой « мертвые » цветы и венки, поскольку «россия во времена правления путина практически умерла» .

«Мы предлагаем всем, кому есть что сказать «хорошему» о покойнике, не держать в себе. Приходите в воскресенье, 12 июня, в так называемый «день россии», дату которого (12.06, то есть три «6») нумерологи напрямую связывают с «числом дьявола», полностью отражающим самую сущность путинской россии, в 12.06 в мертвый склеп путинского режима чтобы выразить все то, что вы думаете о преступной агрессии со стороны России против Украины », - говорится в анонсе происшествия .

Напомним, что ранее сообщалось, что в Варшаве у посольства Венгрии устроили перфоманс с Орбаном, Путиным, кровавым нефтепроводом «Дружба» и «Танцами на костях украинцев».