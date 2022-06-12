Украина начала подготовку к проведению «Евровидения»

Украина приступила к подготовке к проведению «Евровидения». 10 июня Правительство создало Организационный комитет по подготовке и проведению песенного конкурса в Украине в 2023 году.

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики.

Сопредседателями Оргкомитета стали премьер-министр Украины Денис Шмигаль и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Заместителем назначен министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Оргкомитет будет координировать действия органов исполнительной власти, других государственных органов, предприятий, учреждений и организаций при подготовке и выполнении мероприятий, связанных с проведением конкурса.

Как рассказал Александр Ткаченко во время пресс-конференции 3 июня, Украина уже получила от Европейского языкового союза опросник как организатор события в Украине.

Напомним, что лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк выставил на аукцион свою розовую панамку, где выступал в Турине, а также статуэтку победителей песенного конкурса «Евровидение». Благодаря этому на нужды ВСУ отправили 1,2 миллиона долларов.