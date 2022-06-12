В Минздраве заявили, что в Украине не зафиксировали случаев холеры

На территории Украины по результатам эпидемического надзора и мониторинга окружающей среды не обнаружено случаев холеры.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Министерство здравоохранения.

«В период с 1 июня было обследовано более 440 больных с острыми кишечными инфекциями, среди них 165 на предмет инфицирования холерой. Также с профилактической целью были обследованы шесть здоровых людей. Ни в одном случае холерных вибрионов обнаружено не было», - сообщил Кузин.

По его словам, также исследовались пробы объектов окружающей среды, в том числе около 100 образцов пресной, 9 морской и 80 сточной воды. Опасных для жизни подвидов холерных вибрионов не обнаружено.

Главный государственный санитарный врач отметил, что достаточно сложно получить информацию с временно захваченных россиянами территорий, в том числе из Мариуполя. Тем временем риски распространения инфекционных заболеваний там растут. Это связано с разрушениями городской инфраструктуры, в результате чего происходит смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, загрязнением колодцев.

Как сказал Кузин, лето в целом является благоприятным временем для распространения многих инфекций, в первую очередь острых кишечных, в частности дизентерии, сальмонеллеза, ротавирусной инфекции, острых кишечных инфекций установленной и неустановленной этиологии. Эти болезни характеризуются широкой распространенностью, высокой частотой развития тяжелых форм и осложнений, возникновением состояний, которые представляют угрозу для жизни.

Напомним, на Николаевщине не зафиксировали ни одного случая холеры, - ОВА.