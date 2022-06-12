россия распространяет в соцсетях фейк о «мобилизации женщин в Украине»

российские пропагандисты распространяют фейк о мобилизации женщин в ряды Сил обороны Украины.

Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в Telegram.

Ряд пророссийских телеграмм-каналов распространили фото документа, якобы подписанного начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергеем Шапталой, в котором говорится, что территориальным центрам комплектования необходимо «до 15.06.2022 года подготовить списки женщин, стоящих на воинском учете... и провести мобилизационные меры, а до 31.06.2022 года организовать меры по постановке на воинский учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет».

Однако в ЦПД уверяют, что эта информация не соответствует действительности, а сам документ фейковый.