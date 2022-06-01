Норвегия и Дания приняли на лечение 19 украинцев – раненных доставили на «воздушных госпиталях»

Министерство здравоохранения Украины и Еврокомиссия эвакуировали 19 украинцев на специализированное лечение в Норвегию и Данию.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Среди пациентов есть женщина, которая в начале марта пострадала от вражеских обстрелов под Киевом, находится в тяжелом состоянии и требует дальнейшего длительного лечения.

В целом эвакуировали людей со сложными минно-взрывными ранениями, а также пациентов с заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине невозможно, людей, которые нуждаются в специализированном лечении.

Сначала больных и раненых перевезли во Львов для стабилизации их состояния, а затем с привлечением специальных воздушных госпиталей доставили на лечение в Норвегию и Данию.