Японский архитектор побывал в разрушенном оккупантами Ирпене и пообещал разработать план восстановления города

Известный японский архитектор Хироки Мацура побывал в освобожденном от оккупантов Ирпене, после чего заявил, что это «город мечты для урбанистов».

Об этом рассказал глава Инвестиционного совета и бывший мэр города Владимир Карплюк, сопровождавший архитектора вместе с действующим городским головой Александром Маркушиным.

Во время встречи Мацура поделился своим видением современного градостроительства и первым впечатлением от Ирпеня.

«Я был в 10 городах Украины. Это самый лучший город, который я видел. Для нас, для урбанистов, Ирпень – это город мечты. Я понял, почему молодые семьи переезжают сюда», – заявил архитектор.

Архитектор согласился разработать «мастер-план» восстановления Ирпеня, чья инфраструктура потерпела разрушения при обстрелах российских оккупантов.

Результатом встречи стала договоренность о сотрудничестве. Впоследствии Хироки Мацура сможет представить руководству города «мастер-план Ирпеня», в котором будут подчеркнуты городские особенности.

«Проектным менеджером со стороны города выступит СЕО общества «Отважных» и инвестиционной группы «MOLODIST» Владимир Спивак» – рассказал Карплюк.

Напомним, через две недели волонтеры из Киева очистили почти весь Ирпень от завалов.