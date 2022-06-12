Маск передал партию Starlink для украинских разведчиков

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство обороны Украины в Твиттере.

«Мультизадачный Илон Маск успевает не только работать над подготовкой к миссии на Марс, но и передавать Starlink нашей разведке, что так необходимо для их специальных миссий. Украинская армия будет защищать свободу на Земле, чтобы она могла быть установлена ​​даже на Марсе», – говорится в сообщении.