Британская компания предоставит Украине 10 роботов-саперов

Британская оборонная компания QinetiQ предоставит Украине 10 саперных роботов TALON для разминирования территорий.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в Facebook.

«TALON поедет разминировать Украину. Это саперный робот, который не только определяет место «подарков», но и обезвреживает их. До начала войны у нас уже было больше 12 таких, сейчас QinetiQ подгонит еще 10», - написал Белошицкий.

По его словам, этот робот берет на себя до 45 кг и может тянуть груз до 680 кг. В базовом варианте его длина 86,4 см, высота 42,7 см, максимальная масса – от 52 до 71 кг.

Силовая установка позволяет развивать скорость до 8,3 км/ч и работать без подзарядки от 2,8 до 4,5 часов, а в режиме ожидания – до 7 суток.