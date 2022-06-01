Почти каждый день в ПЦУ переходят приходы московского патриархата, – Епифаний

Присоединение к Православной церкви Украины новых общин происходит почти каждый день.

Об этом в эфире телемарафона сказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

– Мы неоднократно – и я лично, и наш Архиерейский собор, Священный синод – обращались по поводу начала диалога о единстве всех православных украинцев. Но это единство сейчас начинается с низов. Мы практически каждый день слышим, что та или иная громада в том или ином регионе присоединяется к нашей православной церкви, оставляя юрисдикцию московского патриархата. То есть наш призыв слышат, украинцы постепенно объединяются, и я убежден, что со временем все мы были в единой поместной автокефальной церкви. Это только вопрос времени, – сказал Епифаний.