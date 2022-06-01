Подоляк заявил, что Украина постарается быстро выдать гражданство белорусским добровольцам, воюющим против рф

Украина постарается как можно скорее дать гражданство белорусским добровольцам, которые сражаются на ее стороне. Во время войны подходы будут изменены.

Об этом идет речь в интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка изданию «Зеркало».

«Отвечу коротко. Война изменила многие наши подходы. Мы будем работать над тем, чтобы все люди, в том числе и белорусы, которые находятся на стороне Украины и платят за нашу свободу огромную цену, имели возможность получить паспорта», - сказал он.

По его словам, госаппарат будет стараться очень быстро и эффективно это делать.