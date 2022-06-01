Семь военнослужащих студентов Николаевского строительного колледжа защитили дипломы с передовой

В Николаевском строительном колледже состоялась защита дипломных проектов, 7 из их – украинские защитники.

Об этом администрация колледжа сообщила в своем Facebook.

Состоялась защита дипломных проектов студентами заочного отделения колледжа по специальностям «Строительство и гражданская инженерия» и «Отраслевое машиностроение».

«Семеро выпускников колледжа, заочного отделения, сегодня защищают наше государство в рядах ВСУ и ТРО», - добавили в сообщении.

В публикации отметили, что подбор тем дипломных проектов был акцентирован на решении проблем современного строительства, соответствия домов современным реалиям, повышения эффективности эксплуатации, ремонта и усовершенствования конструкций строительной техники и оборудования в условиях военного времени и необходимости быстрого восстановления страны.

Напомним как украинский студент онлайн сдал экзамен, находясь на линии фронта на Донбассе.