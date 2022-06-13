В ГСЧС восстановленную технику переоборудовали в машины для саперов

В Межрегиональном центре гуманитарного разминирования восстановили автомобили, которые долгое время простаивали. Их переоборудовали в пиротехнические машины легкого типа.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
«Ведь учитывая требования времени, пиротехнические подразделения ГСЧС активно доукомплектовываются саперами, которые, в свою очередь, требуют много разнообразной техники и оснащения. Переоборудованная техника будет использоваться подразделениями ГСЧС для оперативной доставки пиротехников и снаряжения к местам обнаружения взрывоопасных предметов малого калибра и транспортировки их к месту уничтожения», - отмечено в сообщении.