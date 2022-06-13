Часть домов в Ингульском районе до вечера 14 июня будут без воды

Во вторник, 14 июня, часть домов в Ингульском районе останется без водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом «Николаевводоканал» сообщил в своем Telegram.

Отмечается, что воды не будет с 9 утра до 17 вечера. Причина - установка защелки.

Адреса: - улица Космонавтов дом. 138а, 138б, 138в, 140а, 140б, 140в, 140г, 142а, 142б, 142в, 144, 144а, 146, 146а, 146б, 146в, 146г, 148, 148а, 150, 152 - улица Новобугская дома с 120 по 128, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101. - улица Троицкая дома 220, 221, 222 - улица Электронная дом 61 - Херсонское шоссе дома 30, 32, 38, 40, 46 и 48. - улица Генерала Свиридова дома 7 и 7а.

«Николаевводоканал» порекомендовал горожанам сделать запасы воды.