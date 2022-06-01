Мэр Одессы хочет переименовать улицы и площади, названные в честь россии

Городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что планирует переименовать городские улицы и площади, которые названы в честь россии или ее деятелей.

Об этом Труханов сообщил в Facebook.

«Идет четвертый месяц кровопролитной войны с российскими оккупантами. Изо дня в день украинцы отстаивают свое право жить в свободной и независимой стране. И с каждым днем ​​слова «братский народ» выглядят все более лицемерно и цинично», - заявил Труханов.

Он отметил, что Одесса понесла свои потери в этой войне и больше не хочет иметь ничего общего с государством, которое сегодня пытается стереть город и страну с лица земли.

«В частности, речь идет о названиях одесских улиц, никак не связанных с историей Одессы! Считаю, что такие улицы как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие должны быть переименованы!», - написад он.

Мэр Одессы объяснил, что решение о переименовании будут приниматься по рекомендациям историко-топонимической комиссии депутатами горсовета.

По его словам, согласно действующему законодательству, 24 улицы Одессы не имеют названий на украинском языке. Еще 19 улиц нужно переименовать, потому что они связаны с советским тоталитарным прошлым.

В то же время, Труханов предостерегает, что новые названия следует приурочить к выдающимся деятелям и событиям, а не отражать краткосрочную политическую конъюнктуру или идеологию. Он лично поддерживает появление на карте Одессы улиц Героев Мариуполя и площади Великобритании.

Труханов пообещал, что в сквере Воинов АТО будет сооружен новый мемориал погибшим героям.