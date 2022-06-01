«Именно такие авто нужны на передовой»: Николаевским морпехам Черкасская ОВА вместе с аграриями передали еще одну партию пикапов

Контр-адмирал Игорь Ступницкий и глава Черкасской ОВА Игорь Табурец 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец совместно с Всеукраинским аграрным советом передали четыре пикапа.

Об этом Табурец сообщил в Telegram.

Передача автомобилей прошла в Черкассах 13 июня. Принимал автотранспорт командующий командованием логистики ВМС ВС Украины контр-адмирал Игорь Ступницкий.

– Часто спрашивают, почему именно такие автомобили нужны на передовой. Потому что они максимально маневренны: незаменимы в перевозке раненых и в доставке нужного. Проверено на практике в бою. Кстати, боевым медикам мы тоже подготовили полезности – тактические рюкзаки для спасения раненых, – отметил Табурец. − Кроме того, пополнили автопарк Уманской районной больницы двумя «скорыми». В тылу медикам сейчас тоже хватает работы. Теперь есть дополнительные возможности для своевременной помощи пациентам.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Игорь Ступницкий рассказал о важности подобных автомобилей во время боевых действий.

– Вчера получил для бойцов 36-й отдельной бригады имени контр-адмирала Билинского четыре пикапа. Автомобили хоть и не новые, но в хорошем состоянии. Я благодарен председателю Черкасской ОВА Игорю Табурцу, по инициативе которого состоялась их передача морским пехотинцам, которые ведут активные боевые действия на границе Николаевской и Херсонской областей. Игорь Иванович, являясь кадровым военным с опытом службы в морской пехоте, как никто понимает важность мобильности и маневренности. Именно благодаря таким автомобилям было проведено немало успешных боевых операций, но не счесть, сколько раненых воинов было оперативно вывезено с поля боя. Кроме того, для сохранения жизни раненых в бою морпехов Черкасская ОВА передала нам необходимые медикаменты для боевых медиков. Подобные инициативы выступают лучшим доказательством того, что украинский народ стоит единым фронтом против нашего врага, против российских оккупантов. А если народ един, то и победить его невозможно, – прокомментировал Игорь Ступницкий.

В настоящее время автомобили вскоре будут доставлены в Николаев и поедут на передовую.

Стоит добавить, что Игорь Табурец имеет воинское звание генерал-майор. Ранее занимал должность заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Был назначен главой Черкасского ОВА президентом Владимиром Зеленским в начале марта.

Как известно, это не первая партия автомобилей, которую руководство Черкасского ОВА совместно с Всеукраинским аграрным советом передали для нужд николаевской 36-го ОБрМП. Меньше недели назад в Николаев доставили несколько автомобилей.