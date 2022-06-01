В Николаеве открыли новые точки и увеличили объемы раздачи хлеба

С 14 июня в Николаеве увеличивается раздача хлеба более чем в полтора раза.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Для того чтобы снизить нагрузку на существующие пункты выдачи, было принято решение расширить сеть пунктов раздачи хлеба. Поэтому с 14 июня приступают к работе дополнительные пункты выдачи хлеба для горожан.

За счет увеличения общего количества имеющегося хлеба есть возможность изменить периодичность выдачи с «раз в 3 дня» на «раз в 2 дня». То есть сейчас можно получать хлеб через день.

Получение хлеба происходит по продуктовым картам и соответствующим документам.

Заводский район:

ул. Рабочая, 8 (Школа №22) ул. Крылова, 42 (Школа №52) ул. Дачная, 2 (Школа №18) ул. Лазурная, 46 ул. Защука, 2-А (Школа №25) ул. Лягина, 28 (Школа №34) ул. Озерная, 21 (Библиотека) ул. Кузнецкая, 1/2 (Библиотека) ул. Кузнецкая, 83 (Городской терцентр соцобслуживания) ул. Гарнизонная, 10А (Большая Корениха, Детский сад №147) ул. Ольшанского, 13Б (Малая Корениха, Центр развития микрорайона)

Ингульский район:

ул. Казарского, 3А (Библиотека) ул. Космонавтов, 67А (Детский сад №95) просп. Мира, 50 (Школа №50) ул. Чайковского, 11А (Школа №26) ул. Мира, 25А (Библиотека) ул. 12-я Продольная, 50А (Городской терцентр соцобслуживания) ул. Театральная, 1 (ДК «Молодежный») ул. Космонавтов, 140/3 (Библиотека)

Корабельный район:

пер. Фонтанный, 6 ул. Зои Космодемьянской, 12А (Широкая Балка, Детский сад №131) просп. Богоявленский, 301/2 (Городской терцентр соцобслуживания) просп. Богоявленский, 314 (Администрация Корабельного района) просп. Корабелиов, 12/1 (Детский центр внешкольной работы) ул. Попеля, 79 (Балабановка, Детский сад №138) ул. Знаменская, 5а (Кульбакино, Детский сад №130)

Центральный район: