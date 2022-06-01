В Николаеве открыли новые точки и увеличили объемы раздачи хлеба

прочтения: 1133
14.06.2022 10:48

С 14 июня в Николаеве увеличивается раздача хлеба более чем в полтора раза.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Для того чтобы снизить нагрузку на существующие пункты выдачи, было принято решение расширить сеть пунктов раздачи хлеба. Поэтому с 14 июня приступают к работе дополнительные пункты выдачи хлеба для горожан.

За счет увеличения общего количества имеющегося хлеба есть возможность изменить периодичность выдачи с «раз в 3 дня» на «раз в 2 дня». То есть сейчас можно получать хлеб через день.

Получение хлеба происходит по продуктовым картам и соответствующим документам.

Заводский район:

ул. Рабочая, 8 (Школа №22)

ул. Крылова, 42 (Школа №52)

ул. Дачная, 2 (Школа №18)

ул. Лазурная, 46

ул. Защука, 2-А (Школа №25)

ул. Лягина, 28 (Школа №34)

ул. Озерная, 21 (Библиотека)

ул. Кузнецкая, 1/2 (Библиотека)

ул. Кузнецкая, 83 (Городской терцентр соцобслуживания)

ул. Гарнизонная, 10А (Большая Корениха, Детский сад №147)

ул. Ольшанского, 13Б (Малая Корениха, Центр развития микрорайона)

Ингульский район:

ул. Казарского, 3А (Библиотека)

ул. Космонавтов, 67А (Детский сад №95)

просп. Мира, 50 (Школа №50)

ул. Чайковского, 11А (Школа №26)

ул. Мира, 25А (Библиотека)

ул. 12-я Продольная, 50А (Городской терцентр соцобслуживания)

ул. Театральная, 1 (ДК «Молодежный»)

ул. Космонавтов, 140/3 (Библиотека)

Корабельный район:

пер. Фонтанный, 6

ул. Зои Космодемьянской, 12А (Широкая Балка, Детский сад №131)

просп. Богоявленский, 301/2 (Городской терцентр соцобслуживания)

просп. Богоявленский, 314 (Администрация Корабельного района)

просп. Корабелиов, 12/1 (Детский центр внешкольной работы)

ул. Попеля, 79 (Балабановка, Детский сад №138)

ул. Знаменская, 5а (Кульбакино, Детский сад №130)

Центральный район:

ул. Чкалова, 118-б (Детский сад №2)

ул. Потемкинская, 143-я (Центральная библиотека)

ул. Привольная, 105 (Ракетное Урочище)

пер. Парусный, 3 (Классический лицей)

просп. Героев Украины, 85А (Детский сад №141)

ул. Никольская, 54 (Выставочный зал)

ул. Шевченко, 19 (Территориальный центр соцзащиты населения)

ул. Шевченко, 58 (для внутри перемещенных лиц)

ул. Матросова, 2 (Варваровка, Лицей №61)

ул. Веселиновская, 23 (Варваровка, ЦДК «Луч»)

пер. Парусный, 11/1 (Библиотека)

просп. Героев Украины, 53 (Библиотека)

ул. Архитектора Старова, 6/11

ул. Втората, 34 (Терновка, Детский сад №112)

ул. Илька Борщака, 5 (Центр бездомных)

ул. Матвеевская, 1 (Матвеевский БК)

ул. Курчатова, 22 (Матвеевка, Детский сад №99)

СТ Сосновое, ул. Строителей, 32

Фотофакт