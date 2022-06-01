В Николаеве открыли новые точки и увеличили объемы раздачи хлеба

С 14 июня в Николаеве увеличивается раздача хлеба более чем в полтора раза.
Об этом сообщили в Николаевском городском совете.
Для того чтобы снизить нагрузку на существующие пункты выдачи, было принято решение расширить сеть пунктов раздачи хлеба. Поэтому с 14 июня приступают к работе дополнительные пункты выдачи хлеба для горожан.
За счет увеличения общего количества имеющегося хлеба есть возможность изменить периодичность выдачи с «раз в 3 дня» на «раз в 2 дня». То есть сейчас можно получать хлеб через день.
Получение хлеба происходит по продуктовым картам и соответствующим документам.
Заводский район:
ул. Рабочая, 8 (Школа №22)
ул. Крылова, 42 (Школа №52)
ул. Дачная, 2 (Школа №18)
ул. Лазурная, 46
ул. Защука, 2-А (Школа №25)
ул. Лягина, 28 (Школа №34)
ул. Озерная, 21 (Библиотека)
ул. Кузнецкая, 1/2 (Библиотека)
ул. Кузнецкая, 83 (Городской терцентр соцобслуживания)
ул. Гарнизонная, 10А (Большая Корениха, Детский сад №147)
ул. Ольшанского, 13Б (Малая Корениха, Центр развития микрорайона)
Ингульский район:
ул. Казарского, 3А (Библиотека)
ул. Космонавтов, 67А (Детский сад №95)
просп. Мира, 50 (Школа №50)
ул. Чайковского, 11А (Школа №26)
ул. Мира, 25А (Библиотека)
ул. 12-я Продольная, 50А (Городской терцентр соцобслуживания)
ул. Театральная, 1 (ДК «Молодежный»)
ул. Космонавтов, 140/3 (Библиотека)
Корабельный район:
пер. Фонтанный, 6
ул. Зои Космодемьянской, 12А (Широкая Балка, Детский сад №131)
просп. Богоявленский, 301/2 (Городской терцентр соцобслуживания)
просп. Богоявленский, 314 (Администрация Корабельного района)
просп. Корабелиов, 12/1 (Детский центр внешкольной работы)
ул. Попеля, 79 (Балабановка, Детский сад №138)
ул. Знаменская, 5а (Кульбакино, Детский сад №130)
Центральный район:
ул. Чкалова, 118-б (Детский сад №2)
ул. Потемкинская, 143-я (Центральная библиотека)
ул. Привольная, 105 (Ракетное Урочище)
пер. Парусный, 3 (Классический лицей)
просп. Героев Украины, 85А (Детский сад №141)
ул. Никольская, 54 (Выставочный зал)
ул. Шевченко, 19 (Территориальный центр соцзащиты населения)
ул. Шевченко, 58 (для внутри перемещенных лиц)
ул. Матросова, 2 (Варваровка, Лицей №61)
ул. Веселиновская, 23 (Варваровка, ЦДК «Луч»)
пер. Парусный, 11/1 (Библиотека)
просп. Героев Украины, 53 (Библиотека)
ул. Архитектора Старова, 6/11
ул. Втората, 34 (Терновка, Детский сад №112)
ул. Илька Борщака, 5 (Центр бездомных)
ул. Матвеевская, 1 (Матвеевский БК)
ул. Курчатова, 22 (Матвеевка, Детский сад №99)
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