«Николаевоблтеплоэнерго» предлагает абонентам, у которых возникла задолженность, заключить договор реструктуризации

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сообщает, что для урегулирования задолженности за услуги по поставке тепловой энергии абонентам необходимо заключить договор реструктуризации (оплата частями).

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Понимая различные обстоятельства, предприятие предлагает абонентам, у которых есть задолженность и отсутствует возможность полностью уплатить определенную сумму за тепло, заключить договор реструктуризации, что позволит выплатить долг по частям. Каждый случай рассматривается индивидуально», – комментируют в отделе по работе с задолженностью ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Для заключения договора реструктуризации абонент должен подать письменное заявление в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» о намерении его заключения (на эл.почту предприятия: nikteplo@optima.com.ua, оставить в ящике для почтовой корреспондеции: ул. Николаевская, 5а или отправить почтовой службой).

«Важно! Необходимо указать полный адрес, где возникла задолженность, ФИО лица, заключающего договор и контактный номер телефона. После получения заявления и его рассмотрения, отдел по работе с задолженностью сообщит результат», - говорится в сообщении.

Заключение стандартного договора реструктуризации происходит с условием первоначального взноса, определяемого в соответствии с доходами должника и совокупностью других факторов. После оплаты взноса абонент должен подписать договор, имея при себе паспорт и идентификационный код.

Обратиться для заключения договоров реструктуризации можно по адресам (по предварительной записи):

- пр. Центральный 141-Б

– ул. Ген. Свиридовая 40/1, 4 этаж.

Консультация специалистов отдела по работе с задолженностью по телефонам:

+380992135950;

+380504908960;

+380675175376.