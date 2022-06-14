Кабмин упростил выезд групп детей за границу на оздоровление и отдых

Кабинет министров упростил организацию выезда групп детей за переделы Украины с целью оздоровления и отдыха.

Об этом сообщили в МВД.

КМУ постановлением №661 от 10 июня 2022 года внес изменения в два предыдущих правительственных постановления. В частности, изменения касаются постановлений от 27 января 1995 года № 57 «Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины» и от 10 ноября 2021 года № 1167 «Об утверждении Порядка организации выезда детей за границу на оздоровление и отдых».

Предполагается, что во время военного времени группы детей смогут выезжать за границу на оздоровление и отдых исключительно при согласии Нацсоцслужбы. При этом при подаче пакета документов в уполномоченный орган больше не нужно осуществлять их нотариальное удостоверение.

Поэтому на период введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения, при выезде из Украины группы детей, пограничный контроль осуществляется с предъявлением следующих документов:

- согласия Нацсоцслужбы на выезд группы детей; - списков группы детей, выезжающих за границу на оздоровление и отдых, и лиц, сопровождающих группу детей за границу на оздоровление и отдых по соответствующей форме; - паспорт гражданина Украины для выезда за границу ребенка или свидетельства о рождении ребенка; - согласование службой по делам детей согласия законных представителей каждого ребенка на его выезд за границу на оздоровление и отдых в соответствии с перечнем категорий детей, определенных Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины; - заявления родителей на выезд ребенка за границу, заверенного службой по делам детей (можно без нотариально удостоверенного согласия второго родителя при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу ребенка или свидетельства о рождении ребенка).

Должностное лицо Госпогранслужбы по окончании проверки у группы детей и лиц, сопровождающих группу детей, документов на право въезда в Украину или выезда из Украины проставляет на списке штампы с отметками «Выезд» или «Въезд», а также «Государственную границу пересекли» и отмечает общую численность выехавших и вернувшихся лиц, в частности лиц, сопровождающих группу детей.

Такие изменения внесены для того, чтобы можно было в короткие сроки обеспечить организованный выезд детей на отдых за границу, а также сделать этот процесс контролируемым и безопасным и гарантировать возвращение их в Украину.