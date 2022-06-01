«Танец на костях, спектакль на могильнике»: Оккупанты собираются открыть разбомбленный драмтеатр в Мариуполе, на который ранее сбросили сверхмощную бомбу

Российские оккупанты намерены открыть новый сезон в разбомбленном Драматическом театре Мариуполя уже в сентябре, куда они сбросили сверхмощную бомбу и погибло около 600 человек.

Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Он цитирует официальное сообщение от оккупационной администрации:

«Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября, новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой. Танец на костях, спектакль на могильнике. И все организуют оккупанты вместе с коллаборантами. Когда в следующий раз циничная Россия начнет снова что-то взывать о гуманизме, просто вспомните это сообщение», - написал Андрющенко.

Напомним, 16 марта оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались мирные жители. Перед и позади здания драматического театра в Мариуполе были надписи заглавными буквами «Дети» для пилотов авиации, но это захватчиков не остановило.

В апреле стало известно, что в Мариуполе оккупанты зачищают завалы разбомбленного русскими войсками Драматического театра, найденные тела вывозят в поселок Мангуш, где сваливают в траншею.

Расследование Associated Press отмечает, что нападение россиян на Драмтеатр в Мариуполе на самом деле было гораздо более смертоносным, чем предполагалось, в результате чего погибло около 600 человек внутри и снаружи здания.