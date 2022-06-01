Ким рассказал, как будет проходить уборка урожая на Николавщине в условия комендантского часа

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, как на територии области будет проходить уборочная кампания с учетом комендантского часа.

Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

- Уборочная сейчас начнется через дней 5-10. Первый вопрос, который интересует - это проезд фур, спецтехники, работа людей, которые задействованы в уборочной в комендантский час. Будем упрощать ситуацию, фуры будут беспрепятственно ездить и мы поговорили с соседними областями тоже. Вопрос еще в воздухе касаемо теплового режима и WIM (системы динамического взвешивания транспорта, - ред.), у нас не работают эти системы в области, но в других - вопрос, я дополнительно сообщу, - сообщил глава ОВА.

Также, по словам Кима, для получения разрешения на работу во время комендантского часа нужно будет обращаться к руководству ОТГ или РГА.