Глава Николаевской ОВА Ким посетил раненых военнослужащих, которые проходят лечение

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким посетил военных, проходящих лечение и реабилитацию в одной из больниц области.
Об этом сообщает Николаевская ОВА.
Руководитель области осмотрел заведение и пообщался с медперсоналом и военнослужащими, проходящими там лечение. Обсудил с руководством больницы первоочередные потребности в медицинском направлении и видение развития будущего.
Кроме того, по результатам встречи было предоставлено поручение для разработки проекта по возможности привлечения помощи международных организаций и доноров.