Глава Николаевской ОВА Ким посетил раненых военнослужащих, которые проходят лечение

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким посетил военных, проходящих лечение и реабилитацию в одной из больниц области.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Руководитель области осмотрел заведение и пообщался с медперсоналом и военнослужащими, проходящими там лечение. Обсудил с руководством больницы первоочередные потребности в медицинском направлении и видение развития будущего.

Кроме того, по результатам встречи было предоставлено поручение для разработки проекта по возможности привлечения помощи международных организаций и доноров.