«На наших руках кровь, мы финансируем войну»: Шварценеггер раскритиковал страны ЕС за покупку российских энергоносителей

Бывший губернатор Калифорнии, всемирно известный актер Арнольд Шварценеггер во вторник, 14 июня, подверг критике европейские страны за то, что они продолжают покупать топливо у России, финансируя тем самым войну в Украине.

Об этом сообщает Liga.net.

Во время своего выступления на климатической конференции Austrian World Summit в Вене, Шварценеггер процитировал исследование, свидетельствующе о том, что Европа до сих пор платит россии десятки миллиардов долларов за энергоносители.

- Давайте будем честны сами с собой. 1300 ракет, которые Россия запустила в украинские города в течение первых двух месяцев войны, стоили 7,7 миллиарда евро. Это много. Но одновременно Европа заплатила России 44 миллиарда евро за топливо, — сказал Шварценеггер.

- На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну, — заявил он.

По его мнению, российская агрессия против Украины стала еще одной причиной, почему мир и Европа, в частности, должны отказаться от использования ископаемого топлива.