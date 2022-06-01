Российская авиация уже два месяца не залетает на подконтрольную ВСУ территорию

Авиация российских оккупантов уже два месяца не залетает на контролируемую ВСУ территорию.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в ходе брифинга 14 июня.

– Противник уже около двух месяцев не залетает на территорию, контролируемую нашими Вооруженными силами. Это большой показатель. На временно оккупированную территорию противник, конечно, залетает, применяет вертолеты, ударную авиацию, – рассказал Игнат.

По его словам, на сегодняшний день оккупанты применяют свою авиацию дистанционно – с территории Беларуси, с акватории Черного моря и с территории рф. Прежде всего, это стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, которые запускают по территории Украины высокотехнологичные ракеты, стоимость которых достигает миллионов долларов.

При этом, отметил Игнат, в последнее время РФ экономит эти дорогостоящие ракеты и все чаще применяет советские типы крылатых ракет – авиаракеты Х-59 и ракеты Х-22. Последнюю Игнат назвал одним из самых разрушительных, поскольку масса его боевой части составляет 900 кг. Недостаток такой ракеты – она часто не попадает в цель.

Стоит отметить, что Юрий Игнат также объяснил, почему не все российские ракеты сбивает украинская ПВО.