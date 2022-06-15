«Женщины из Стали»: Родственники защитников Мариуполя создали Совет жен и матерей

Родственники защитников Мариуполя объявили о создании общественной организации – Совета жен и матерей защитников Украины «Женщины из Стали».

Об этом они сообщили на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ.

«Сегодня мы объявляем о создании Совета жен и матерей защитников Украины «Женщины из Стали». Этот совет будет медиатором между родными и властью, будет мощной публичной силой и лучом света в сохранении человеческих ценностей», – сказала супруга бойца полка «Азов» Наталья Зарицкая.

Более тысячи родных и близких защитников Украины уже изъявили желание присоединиться к сообществу «Женщины из Стали».

В Telegram-канале «Женщины из Стали» отметили, что на данный момент собирают и обрабатывают информацию о пленных.

«Каждый день мы работаем над сбором и обобщением информации о наших пленных, пропавших без вести и погибших воинах, выделении проблемных вопросов и их нарушении перед компетентными органами государственной власти. Также продолжаем обращать внимание на необходимость реализации прав военнопленных, регламентированных международными договорами», - сказано в сообщении.

Также активисты сообщили об открытии офиса 20 июня и запуске акции «100 писем мира».

«Во-первых, 20 июня мы открываем офис «Женщины из стали» в помещении центра «Я – Мариуполь» по адресу: ул. Антоновича, 39. Там можно будет приобщиться к нашей деятельности, а также получить психологическую поддержку. Во-вторых, запускаем акцию «100 писем мира», которая будет реализоваться с помощью волонтеров – членов нашего сообщества, владеющих иностранными языками и имеющих навыки взаимодействия с иностранными организациями. В рамках этой коммуникации будет разослано 100 писем в самых влиятельных иностранных организаций и личностей о содействии в реализации норм Женевской конвенции в отношении наших военнопленных», - сказано в сообщении.

Также члены организации объявили об открытии линии юридической помощи.

Напомним, в субботу, 14 мая, на Манхэттене в Нью-Йорке состоялась акция поддержки защитников Мариуполя, продолжающих борьбу на Азовстали. А в Берлине развернули в 30-метровый флаг Украины перед немецким Бундестагом в поддержку защитников Мариуполя.