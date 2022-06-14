В Одессе нарушителей, которые отдыхают на пляжах, теперь не просто выгоняют с побережья - им выписывают повестки

На рейде с правоохранителями побывала и фотокорреспондент Украинской Службы Информации Нина Ляшонок.

Полицейские продолжают контролировать, как одесситы и гости города соблюдают запрет посещения побережья и пляжей. В комментарии журналистам спикер патрульной полиции Одесской области Алла Марченко рассказала, что к полиции присоединились военнослужащие военкомата Киевского района.

За 13 июня было выдано 27 повесток. Мужчина может получить приглашение в военкомат независимо от места проживания и прописки.

— Напоминаю, что побережье заминировано, есть опасность — об этом мы говорим ежедневно, но видим, что люди игнорируют, подвергают себя опасности, приходят на море, приводят детей. Это наша ежедневная работа. Мы ее продолжим. Будем ждать, пока люди уйдут с пляжей. Санкции есть, если нет документов, если человек нарушает общественный порядок, а так в большей мере это превентивная работа. Введение более жестких санкций при непослушании принимается на уровне городской и областной власти, — рассказала Алла Марченко.

К тому же, в полиции добавили, что, согласно распоряжению главы Одесской ОВА, на деревянных настилах отдыхать разрешается, на песке, плитах — запрещается.

В свою очередь, отдыхающий, получивший повестку, считает, что глупо запрещать людям отдыхать на пляже.

— Наше правительство говорит, что деньги в бюджет не поступают, у нас есть много налогоплательщиков здесь на пляже. Это искусственное ограничение бизнеса и поступления денег в бюджет, — сказал мужчина.

Что касается повестки, он заявил, что это — нормально, и если понадобится, пойдет служить.

Напомним, одесские полицейские объявили о подозрении иностранцу и украинке, которые в общественном месте в присутствии людей занимались оральным сексом.