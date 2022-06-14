В Украине увеличилось количество вакансий на сайтах для поиска работы и сотрудников

Количество вакансий в Украине продолжает расти. Только за последнюю неделю количество предложений от работодателей на Work.ua выросло на 10%, а с начала июня – в 1,5 раза.

Об этом свидетельствует статистика «Опендатабот».

Всего на сайте на сегодня размещено более 26 тысяч вакансий.

Количество предложений о работе на сайте OLX Работа выросла более чем на 10 тысяч с начала месяца и достигла 41 978 вакансий.

На сайте Jooble существенных изменений не зафиксировано – 31 520 вакансий.

Несколько уменьшилось по сравнению с прошедшими неделями количество предложений о работе на сайте для IT-специалистов Djinni. Сейчас там размещено 15 148 вакансий.

В то же время количество официально зарегистрированных безработных в Украине на конец мая превысило 307 тысяч человек.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Государственная служба занятости с участием Министерства экономики Украины подписала договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии с пятью крупнейшими сайтами по трудоустройству - robota.ua, work.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua. Результатом сотрудничества станет создание единой базы с вакансиями.