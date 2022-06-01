Девушка из Мариуполя, эвакуировавшись в первые дни, вытащила из города двух своих младших сестер

Семья из трех сестер, живших в Мариуполе, наконец, воссоединилась.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Она сообщила, что старшая сестра эвакуировалась из Мариуполя в первые дни войны и три месяца, с помощью власти, пыталась эвакуировать оттуда своих сестер. Их мать погибла при обстреле.

«Старшая сестра эвакуировалась из Мариуполя в Днепр в первые дни войны. Средняя и младшая остались с мамой в Мариуполе. К сожалению, мама попала под обстрел и погибла. Старшая сестра Валя зазвонила на нашу горячую линию и с тех пор не прекращала прилагать усилия, чтобы вытащить среднюю сестру Софию и младшенькую Настю из Мариуполя, а затем из Донецка. Дальше было много работы и Божьей помощи. Сегодня девочки в Киеве, в безопасности, вместе», - написала Верещук.

При этом, Верещук подчеркнула, что львиную долю работы сделала девушка – государство просто помогло.

«Спасибо старшей сестре Вале за мужество и настойчивость. Ей только девятнадцать, но она уже покровительница младших сестер. В конце концов это она вытащила сестричек. Государство просто помогло. Когда такие жизненные истории разворачиваются у тебя на виду, понимаешь подлинные ценности. Вы их можете увидеть в глазах этих девочек», - добавил Верещук.

Напомним, вице-премьер, министр по реинтеграции Ирина Верещук призвала родителей не вести своих детей в оккупантские учебные заведения. Также она обратилась к педагогам, чтобы они также переезжали на подконтрольную Украине территорию, а не работали на русских оккупантов.