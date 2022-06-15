В Украине производят продукции в пять раз больше, чем нужно для внутреннего потребления

Несмотря на полномасштабную военную агрессию РФ, противнику не удалось сорвать посевную кампанию, поэтому Украина точно не останется без урожая.

Об этом говорится в колонке первого заместителя главы Минагрополитики Тараса Высоцкого на РБК-Украина.

По словам чиновника, даже нынешние запасы продовольствия покрывают внутренние нужды страны на несколько лет вперед.

«Например, сегодня у нас есть многолетний запас подсолнечного масла, кукурузы и сахара. А во избежание рисков с нехваткой ключевых овощей в этом году на Западе и в центре Украины увеличены площади под продукты борщового набора – капусту, морковь, свеклу и картофель», – подчеркнул он.

Высоцкий подчеркнул, что Минагрополитики в режиме реального времени отслеживает состояние обеспечения государства продовольственными товарами и оперативно реагирует на любые изменения ситуации.

«В целом украинский агропромышленный комплекс производит продукции в пять раз больше, чем ее внутреннее потребление», – сообщил замминистра.

Напомним, что Президент Зеленский призвал разблокировать украинские порты, чтобы избежать мирового продовольственного кризиса. Позже Турция начала готовить ​​«Дорожную карту», чтобы под эгидой ООН предотвратить глобальный продовольственный кризис, спровоцированный российским вторжением в Украину.