В Украине производят продукции в пять раз больше, чем нужно для внутреннего потребления

Несмотря на полномасштабную военную агрессию РФ, противнику не удалось сорвать посевную кампанию, поэтому Украина точно не останется без урожая.
Об этом говорится в колонке первого заместителя главы Минагрополитики Тараса Высоцкого на РБК-Украина.
По словам чиновника, даже нынешние запасы продовольствия покрывают внутренние нужды страны на несколько лет вперед.
«Например, сегодня у нас есть многолетний запас подсолнечного масла, кукурузы и сахара. А во избежание рисков с нехваткой ключевых овощей в этом году на Западе и в центре Украины увеличены площади под продукты борщового набора – капусту, морковь, свеклу и картофель», – подчеркнул он.
Высоцкий подчеркнул, что Минагрополитики в режиме реального времени отслеживает состояние обеспечения государства продовольственными товарами и оперативно реагирует на любые изменения ситуации.
«В целом украинский агропромышленный комплекс производит продукции в пять раз больше, чем ее внутреннее потребление», – сообщил замминистра.
Напомним, что Президент Зеленский призвал разблокировать украинские порты, чтобы избежать мирового продовольственного кризиса. Позже Турция начала готовить «Дорожную карту», чтобы под эгидой ООН предотвратить глобальный продовольственный кризис, спровоцированный российским вторжением в Украину.