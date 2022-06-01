ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В сеть попало видео из Мариуполя, снятое в начале марта

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 14 июня по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 15 июня.

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01:03 В сети обнародовали кадры из Мариуполя Донецкой области, снятые 4 марта. Тогда бои за город только начинались. Видео опубликовал блогер Денис Казанский в Telegram.

На кадрах видно, что ситуация напоминала апокалипсис. Вокруг напуганные люди, которые спешно разбирали продукты в заброшенном супермаркете и куда-то бежали. При этом постоянно раздавались взрывы.

Женщина, снимавшая видео, объясняет, что вынуждена была выйти в «Метро», поскольку закончилась еда для кота. Об этом она рассказала за кадром. По ее словам, внутри гипермаркета стоял запах фекалий, рвоты и трупов, но страх придавал ей сил.

Сейчас в здании мариупольского «Метро» расположен штаб гуманитарной помощи российских оккупантов.

«Убрать все, чтобы потом «помогать»?» – спросила жительница Мариуполя.

00:05 За прошедшие сутки, украинские защитники в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» уничтожили 73 захватчика, сообщили на Facebook-странице ОТУ «Восток».

Украинские защитники сегодня уничтожили: танков – 2; БМП – 3; БТР – 3; артиллерийские системы – 5; минометов – 1; АТТ – 5.