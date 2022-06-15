За время полномасштабной войны от обстрелов погибло 108 мирных жителей Николаева: более 400 получили ранения

Только за сутки в результате вражеских обстрелов в Николаевской области получили ранения более 20 человек. Враг обстреливает регион из соседней Херсонщины, так что отреагировать на огонь сложно. Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире всеукраинского телемарафона, пишет 24 канал.

«К сожалению, вылеты или выстрелы из Херсона мы зафиксировать не можем. Потому что это занимает 2 минуты – от запуска до падения снаряда. За последние 2 недели россияне «подтянули» самоходные артиллерийские установки типа «Пион». У них есть возможность подойти поближе к нам и бьют по жилым домам»,– сказал Сенкевич.

Мэр отметил: в результате этих обстрелов страдают гражданские люди, как в областном центре, так и в пригородах. Они никакого отношения к военному делу не имеют. Сенкевич сообщил, что два дня назад погибли три женщины, две из них – просто сидели на скамейке возле дома.

Также россияне продолжают бить по области кассетными снарядами. В последний раз это было утром 14 июня. Именно поэтому городской голова отмечает: в Николаев возвращаться рано.

«Здесь действительно опасно, об этом свидетельствуют человеческие жертвы. За время войны от обстрелов в Николаеве погибли 108 гражданских людей, еще более 400 получили ранения», – объяснил мэр.

Сенкевич советует по возможности покинуть опасные районы тем людям, которые это могут сделать.