В штаб Домбровской привезли подгузники и детские смеси

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская сообщила, что коллеги из ассоциации «Мир через милосердя» привезли в ее штаб подгузники и смеси.
Об этом она сообщила в Telegram.
На сегодня, 15 июня, в штабе есть в наличии:
- подгузники #1 #2 #3
- сухая детская смесь #1
- сухая детская смесь безлактозная
- 1л. молока на ребёнка
- безлактозное молоко 0.5% жирности и 2.5%
«Ждем вас с 10:00 до 12:00. Адрес: Николаев, ул. Шнеерсона, 39. Возьмите, пожалуйста, паспорт, свидетельство о рождении ребёнка и, если есть, документ многодетной семьи, инвалидный или матери-одиночки», - сообщила Татьяна Домбровская.