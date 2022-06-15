В штаб Домбровской привезли подгузники и детские смеси

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская сообщила, что коллеги из ассоциации «Мир через милосердя» привезли в ее штаб подгузники и смеси.

Об этом она сообщила в Telegram.

На сегодня, 15 июня, в штабе есть в наличии:

- подгузники #1 #2 #3

- сухая детская смесь #1

- сухая детская смесь безлактозная

- 1л. молока на ребёнка

- безлактозное молоко 0.5% жирности и 2.5%

«Ждем вас с 10:00 до 12:00. Адрес: Николаев, ул. Шнеерсона, 39. Возьмите, пожалуйста, паспорт, свидетельство о рождении ребёнка и, если есть, документ многодетной семьи, инвалидный или матери-одиночки», - сообщила Татьяна Домбровская.



