В россии выросло количество людей, живущих за чертой бедности

В первом квартале 2022 года количество граждан россии с доходами ниже пределов бедности составило 20,9 миллионов человек.

Об этом говорится в отчете Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Число бедных россиян почти на 69% превышает показатель конца прошлого года, когда Росстат насчитал 12,4 миллиона человек, живущих за чертой бедности. По официальным данным на 2020 год, численность населения россии составила 144,1 миллиона человек.

Граница бедности в россии в первые три месяца 2022 составила 12 916 рублей против 12 269 рублей в последнем квартале 2021 года. У 14,3% жителей россии доходы оказались ниже этой отметки.

Росстат отмечает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество бедных в россии увеличилось лишь на 0,1%, то есть на 0,1 миллиона человек. В то же время, федеральная служба объяснила причину резкого роста бедных по сравнению с предыдущим периодом.

Главной причиной повышения уровня бедности стало ускорение инфляции до 11,54%, превзошедшее рост среднедушевых номинальных денежных доходов, говорится в отчете Росстата. Этот показатель в первом квартале составил 36 234 рублей – на 10,9% больше, чем за первые три месяца 2021 года, но значительно ниже уровня прошлого квартала – 47 694 рубля. Падение, таким образом, составило 24%.

Номинальная начисленная заработная плата в последнем квартале 2021 года составила 62 828 рублей, а в первые три месяца этого года она снизилась более чем на 4% – до 60 101 рубля.