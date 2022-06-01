Укрпочта объявила результаты голосования за дизайн марки «Добрый вечер, мы из Украины!»

На почтовой марке «Добрый вечер, мы из Украины!» будет изображен трактор, тянущий подбитую российскую военную технику.

Именно за такой эскиз проголосовали больше всего украинцев, принявших участие в опросе, сообщает Укрпочта.

В онлайн-голосовании приняли участие около 834 тысячи украинцев. Безусловным лидером на всех платформах, где проводили опрос, стал эскиз №4. Более 340 тысяч голосов отдали именно за работу с трактором, который тянет российский металлолом. Второе место занял эскиз с Путиным, а третье – с Калушем.

«Ну что ж, наш народ выбрал иллюстрацию с тем образом, который знаком каждому. Свет всегда победит тьму, а честный труд – воровство. И для этого не обязательно иметь танки, потому что «в своем доме своя и правда, и сила, и воля», - говорится в сообщении.

В Укрпочте пообещали, что новая марка с этой иллюстрацией будет изготовлена уже через месяц.