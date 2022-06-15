Для жителей Баштанского района передали более 260 тонн гуманитарной помощи

Более 260 тонн гуманитарной помощи было передано для обеспечения потребностей населения территориальных общин Баштанского района и военных ВСУ.

Об этом сообщил начальник Баштанской районной военной администрации Владислав Дмитрив.

По его словам, гуманитарная помощь содержит следующие продукты питания: сухое молоко, говядину, куриное мясо, куриные яйца, овсяные хлопья, кондитерские изделия, горох и т.д.

- В условиях военного состояния потребности, которые были будничными, становятся первоочередной необходимостью и мы стараемся максимально это учитывать для оперативного решения данного вопроса, - сказал Владислав Дмитриев.