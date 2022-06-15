Прокурор МКС и Генпрокурор Украины посетили полуразрушенный Харьков

Прокурор Международного криминального суда Карим Хан побывал в обстрелянных районах первой столицы Украины.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Посетили вместе Харьков, который с начала полномасштабной агрессии россии почти постоянно под вражеским огнем, чтобы обсудить общие шаги стратегии привлечения к ответственности и правосудию», - написала она.

В результате вражеских атак в городе и области погибли 760 мирных жителей, ранены более 1000. Разрушены более 4000 объектов, из которых почти 2500 – многоэтажки.

«Наиболее пострадавший район – чисто «спальная» 200-тысячная Северная Салтовка. Здесь нет никаких военных объектов и при этом почти каждый второй дом – свидетельство военного преступления. Исторические здания в центре теперь – достопримечательности российского варварства в 21 веке», - добавила она.

Генпрокурор вместе с прокурором МКС также побывали в Шевченковском районе Харькова, где 26 мая погибли 9 человек и 17 были ранены.

«Территорию радиусом в километр почти два часа непрерывно обстреливали вероятно из самоходных пушек «Пион». Среди убитых - 5-месячный Миша, которого отбросило на козырек подъезда из рук отца. Места, где лежали потерпевшие, до сих пор маркированы желтыми флажками, а тротуарная плитка сбита осколками», - уточнила Венедиктова.

По словам Генпрокурора, каждое доказательство и свидетельства важны для будущего результата и харьковские прокуроры, несмотря на то, что приходится работать под обстрелами, активизируют расследование военных преступлений. Уже есть первые приговоры российским военным, которые поливали гражданские объекты области из артиллерии.

«Прокурор Хан внимательно обследует все места преступлений, задает важные профессиональные вопросы нашим прокурорам. На фронте справедливости мы с ним бок о бок: в независимом расследовании Офиса прокурора МКС украинская прокуратура оказывает активное содействие Гааге. В то же время, мы вместе работаем в рамках Совместной следственной группы на платформе Евроюста, к которой Офис прокурора Международного уголовного суда присоединился в первое в своей истории», - добавила она.

«Благодаря изменениям в законодательстве в МКС есть необходимые процессуальные инструменты для работы «на земле». На очереди – открытие их представительства в Украине. Задача нашей правоохранительной системы сейчас предоставить все возможности нашим коллегам работать объективно, независимо и быстро. Синергия национального и международного правосудия – наш ключ к справедливости».

Отмечается, что Карим Хан уже в третий раз в Украине за время войны.