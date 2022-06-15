Николаевский апелляционный суд разъяснил, как работает в условиях военного положения

Николаевский апелляционный суд опубликовал информацию о работе суда в условиях военного положения.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице суда Facebook.

1. Николаевский окружной административный суд продолжает осуществлять судопроизводство в условиях военного положения.

2. Канцелярия суда принимает входящую корреспонденцию, которую подают лично в помещении суда, поступает по почте, электронной почте, а также через подсистему «Электронный суд».

3. В связи с отсутствием финансовой возможности прекращено отправление исходящей корреспонденции МОАС средствами почтовой связи.

4. Получить корреспонденцию и копии процессуальных документов стороны могут лично, или через доверенных лиц в помещении суда ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

5. В связи с отсутствием финансовой возможности телефоны суда не работают.

6. Всю актуальную информацию о состоянии рассмотрения дел можно получить, отправив сообщение в мессенджерах Вайбер и Телеграмм по телефону +380930984293. Ответы на уведомления предоставляются в пределах рабочего времени суда.

7. В связи со сложной обстановкой в городе Николаеве, неполным персоналом суда, частичной работой персонала на дистанционной форме, временными перебоями в работе систем электроснабжения и интернета, отсутствие топлива у служебного транспорта и др. возможны задержки при обработке входной корреспонденции, и сообщений в мессенджерах Вайбер и Телеграмм. Просим отнестись с пониманием.

8. В настоящее время в первую очередь судом осуществляется рассмотрение судебных дел, которые в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины можно рассмотреть без проведения судебного заседания (упрощенное производство или по ходатайству сторон в письменном производстве).

Рассмотрение дел, требующих назначения судебного заседания, будет возобновлено после исчезновения обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью человека.

9. Также необходимо учесть, что поскольку суд не осуществляет отправку корреспонденции по почте, рассмотрение дел, где ответчик не зарегистрирован в подсистеме «Электронный суд», затруднено.

10. Рекомендуем гражданам и другим лицам свои права и обязанности, предусмотренные КАС Украины, реализовывать с использованием средств электронной связи (подсистемы «Электронный суд», официальной электронной почты суда).

11. Режим работы суда может быть изменен с учетом объективных обстоятельств обострения вооруженной агрессии (в том числе ведения боевых действий на административно-территориальной единице местоположения суда).