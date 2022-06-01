Николаевское кафе «Освод» открывает свои двери – посещение бассейна для детей бесплатно

Кафе «Освод», расположенное в городе Николаеве по адресу: Бугский бульвар, 18, с 17 июня начинает свою работу. Посещение бассейна для детей до 14 лет бесплатно.

Об этом говорится в сообщении заведения.

«Дорогие николаевцы. У нас есть отличная новость для Вас! Начало работы комплекса «Освод» состоится 17 июня. При поддержке ОО «Облтоврятвод» комплекс осуществляет благотворительность для детей, а именно – бесплатное посещение бассейна 7 дней в неделю для детей до 14 лет (в сопровождении родителей). Мы создали комфортные условия для летнего отдыха, чтобы вы отвлеклись от ежедневных забот и почувствовали вкус безмятежности», – говорится в сообщении.

Комплекс «Освод» – это семейный отдых на берегу Южного Буга. В меню блюда украинской и европейской кухни сочное мясо на гриле и нежная рыба, которые не оставят равнодушными даже гурманов. Проведите время в кругу друзей, семьи или коллег в нашем комплексе!

Меню поражает богатым ассортиментом. Но первым номером кулинарной программы является мега-вкусное гриль-меню. Если вы еще не знаете, где подают вкуснейшие гриль-блюда в Николаеве, приглашаем в наше заведение.

Мы всегда заботимся о наших гостях, поэтому подготовили надежное убежище от обстрелов и все необходимое для Вашего комфорта!

Ждем Вас уже в эту пятницу, 17 июня!

Дополнительная информация по телефону 0933703029 и в Instagram.