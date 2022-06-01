Студентов и педагогов ПТУ освободили от мобилизации

12 июня в Украине вступил в силу Закон №7272 об освобождении от мобилизации студентов и педагогов профессионально-технических училищ. За закон в апреле проголосовали 360 депутатов.

Документ, подписанный Президентом, опубликован в официальном издании «Голос Украины».

Речь идет о получателях и преподавателях профессионального или профессионально-технического образования. Отсрочку получат студенты ПТУ, которые учатся на дневной или дуальной форме образования.

Преподаватели получают отсрочку, если они работают в соответствующем учреждении по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

В пояснительной записке отмечается, что целью и заданием документа является выравнивание в правах учащихся и преподавателей заведений профессионального (профессионально-технического) образования со студентами и преподавателями высшего образования путем предоставления всем указанным категориям равного права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, что позволит обеспечить восстановление Украины путем наполнения рынка специалистами, в частности, квалифицированными рабочими.