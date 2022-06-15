В Дії теперь можно подать декларацию плательщика единого налога 2% и уплатить его

Теперь в приложении Дія можно подать декларацию плательщика единого налога в 2% и уплатить его. Это могут сделать ФЛП-упрощенцы 3 группы с применением специальной ставки 2%.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба.
Для представления декларации необходимо:
- авторизироваться в приложении Дія и меню Услуги выбрать Налоги на ФЛП - Декларация плательщика единого налога 2% за соответствующий месяц;
- ввести сумму полученного дохода за выбранный месяц;
- проверить контактные данные и декларацию (при необходимости – откорректировать);
- подписать ее Дія.Підпис и отправить.
Для уплаты налога нужно:
- авторизироваться в приложении Дія и меню Услуги выбрать Налоги на ФЛП - Уплата единого налога 2% за соответствующий месяц;
- ввести сумму полученного дохода за выбранный месяц и проверить рассчитанную сумму налога к уплате;
– выбрать способ оплаты и оплатить.
Зачисление средств происходит в течение трех рабочих дней, проверить можно в расчетах с бюджетом.
В ГНС напомнили, что декларация подается до 20 числа каждого месяца за доходы, полученные в предыдущем месяце, начиная с мая и до отмены военного положения на территории Украины. Уплата единого налога 2% доступна в приложении к концу каждого месяца за предыдущий, то есть спустя еще 10 дней после предельного срока представления декларации.