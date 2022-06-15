НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса, - Генсек Столтенберг

Вечером 15 июня министры обороны НАТО объявят о выделении Украине новой военной помощи.
Об этом сообщил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
«НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие Альянса», – заявил Столтенберг.
Он подчеркнул, что военная помощь будет включать тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию.
Кроме того, Столтенберг подтвердил приглашение Зеленского на саммит НАТО в Мадриде.
«За две недели союзники встретятся для проведения исторического саммита трансформации в Мадриде и будут принимать решения, чтобы поддерживать НАТО сильным в более опасном мире. Сегодня у нас была отличная дискуссия о подготовке к нему, включая необходимость мощной поддержки для Украины — как краткосрочной, так и на более отдаленную перспективу. Я с нетерпением надеюсь поздравить президента Зеленского, который обратится к лидерам НАТО во время нашего саммита в Мадриде», – сказал Столтенберг.
🔴 LIVE SOON (11:00 CET)
Pre-ministerial press conference ahead of #NATO #DefMin
📍 @NATO HQ, Brussels https://t.co/JFEPUgHSMt— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 15, 2022