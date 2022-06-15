Украина просит ЕС предоставить временные хранилища зерновых, чтобы сохранить урожай и увеличить экспорт

Страны Европейского Союза обсудят предоставление Украине временных зерновых хранилищ. Это сборные конструкции и большие полиэтиленовые пакеты.

Об этом сообщил замминистра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич.

Он сообщил, что до войны украинские мощности единовременного хранения сельхозкультур составляли 75 миллионов тонн, а теперь сократились до 60 миллионов тонн. Остальные потеряны в результате разрушений и времнной оккупации.

«Поэтому у нас есть необходимость в обустройстве временных зерновых хранилищ – модульных конструкций и полиэтиленовых пакетов», –сообщил Дмитрасевич.

Он уверен, что экспорт украинского зерна можно ускорить c помощью ЕС в постройке фитосанитарной и ветеринарной лаборатории в Дунайском порту Измаила Одесской области и увеличение количества лабораторного оборудования на украинских пограничных пунктах пропуска.

Маркиян Дмитрасевич добавил, что Украина уже сделала соответствующий запрос Европейской комиссии.

Европейская делегация должна на следующей неделе оценить ситуацию с проверками на пограничных пункты пропуска и еще больше уменьшить бюрократию на границах при экспорте украинской продукции.

Напомним, США планируют построить на границе Украины и Польши зернохранилища, чтобы помочь вывезти зерно.