Суд запретил партию экс-нардепа-предателя Кивы

Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность Социалистической партии Украины.

Об этом сообщает общественная организация «Честно».

Имущество СПУ и всех ее организаций, согласно решению суда, будет передано государству, но само решение может быть обжаловано в Верховном Суде Украины.

Доводы СБУ и Министерства юстиции против СПУ заключались в антиукраинской и пророссийской деятельности и высказываниях последних трех руководителей партии, прежде всего Ильи Кивы. В частности, упоминалось о поздравлении Кивой владимира путина с днем ​​рождения, идеализации им деятельности президента россии, а также дело о государственной измены Кивы.

Илья Кива По мнению СБУ, хотя Кива с 2019 года не является официальным руководителем партии, он продолжает на нее влиять. В частности, в материалах дела цитировались публикации со ссылкой на партийный сайт, в которых вхождение Кивы в ОПЗЖ подавалось как делегирование от СПУ. Кроме этого, согласно материалам дела, на сегодня Соцпартию возглавляет Виктор Заика — директор именного благотворительного фонда Кивы «Освобождение».

Еще одним доказательством влияния Кивы на СПУ считают, что возглавляемая им организация «Всеукраинское движение по борьбе с фашизмом «Патриоты за жизнь», как и его благотворительный фонд, зарегистрированы по тому же адресу, что и Социалистическая партия Украины.

Также в качестве аргументов за запрет приводилась антиукраинская деятельность отдельных руководителей ячеек СПУ, в частности Александра Онищенко. Он возглавляет киевскую городскую ячейку партии, а также выдвигался от нее на выборах народных депутатов в 2019 году (Центризбирком отказал в регистрации Онищенко).

Социалистическая партия Украины — уже седьмая запрещенная партия, которую Министерство юстиции считает пророссийской. До этого за неполную неделю суд уже запретил партии «Оппозиционный блок», «Социалисты», «Справедливости и развития», «Наши», «Держава» и «Блок Владимира Сальдо».