Спасатели показали, как разминировали пляж в Варваровке

Спасатели продолжают проверять водоёмы Николаева на наличие взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в ГСЧС.

В частности, в среду 15 июня, отделением подводного разминирования группы специальных пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Николаевской области продолжены работы по обследованию прибрежных полос с прилегающей водной акваторией так называемой зоны отдыха «Вербочка» в микрорайоне Варваровка.

Водолазы проверили 10 000 квадратных метров дна и обнаружили 1 кассетный элемент от реактивной системы залпового огня. Боеприпас уничтожили в водоеме путем контролируемого подрыва.