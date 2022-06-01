Зеленский просит помощи для Украины, чтобы сжечь российские танки, пытающиеся наступать на Донбасс, Харьков и Николаев

Президент Владимир Зеленский обратился к обеим палатам парламента Чехии, призвав усилить помощь Украине.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Зеленский сказал, что рф не хочет останавливаться только на территории Украины. Она считает своей мишенью всех в Европе.

- Ее амбиции направлены на огромное пространство от Варшавы до Софии, от Праги до Таллина. И, как в прошлом, российское вторжение в Украину является первым шагом, который нужен руководству россии, чтобы открыть дорогу в другие страны, к покорению других народов. Об этом прямо говорят не только российские государственные пропагандисты, но и российские чиновники, - сказал Зеленский.

Он призвал увеличить военную помощь Украине.

- Российские танки, штурмующие города украинского Донбасса, пытающиеся наступать на украинские Харьков, Николаев, Запорожье, должны быть остановлены и сожжены или изгнаны с территории независимой Украины. Чтобы они никогда больше не смогли прийти ни в Прагу, ни в любой другой город нашего континента. Именно в Украине и сейчас происходит битва за будущее Европы.

- Украина должна получить все для победы. Современное достаточно мощное оружие, чтобы иметь преимущество над российской армией. Финансовую поддержку, чтобы иметь ресурсы против россии, чьи накопления и доходы до сих пор очень значительны. Также Украина должна получить фундаментальную ценностную поддержку, которая наконец выбьет из рук россии ее главное идеологическое оружие, а именно – утверждение, будто Европа не способна объединиться, и что Украина не нужна Европе.