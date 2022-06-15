«Здесь все налажено, все работает, есть классный командир», - генерал Марченко о Николаеве

Генерал-майор Дмитрий Марченко сообщил, что пока не собирается возвращаться в Николаев. По его словам, на этом направлении действия защитников Украины налажены и у них есть классный командир.

Об этом Марченко сказал в интервью проекту «Крым. Реалии».

- К сожалению имя командира назвать не могу, это бывший комбриг 36-й бригады. Это человек с боевым опытом. Это человек, который мыслит по-новому, это абсолютно вменяемый, хороший, классный командир.

- Я спокоен, я был недавно в Николаеве. Я поездил по определенным местам, пообщался с командирами низших звеньев, у них полное взаимопонимание, контроль над обстановкой. Я просто выдохнул, - говорит Марченко.

Возвращаться в Николаев он не считает нужным, потому что задачи выполнил и не хочет «влазить в планы командиров».